Alanya'da İnönü rüzgârı esti

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen yarışmalarda, İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı yine büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Alanya'da düzenlenen turnuva çerçevesinde, 35 ilden bin 200 sporcu katılım gösterdi. 2. Kademe Oryantiring yarışlarında İnönü Belediyesi Oryantiring Takımı sporcuları, toplamda 5 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attılar. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü'yü gururlandıran Belediye Oryantiring Takımı sporcularını tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

2 gün süren müsabakada; 1. gün orta mesafe E20A kategorisinde Bahar Özçelik 1'inci, E21A'da Hamza Ali Yılmaz 1'nci, K21A'da Ayşe Akın Özdemir ve K21E'de Elif Gökçe Avcı 2'inci olurken 2'inci gün yarışlarında ise E21A kategorisinde İbrahim Kor 1'inci, K21E'de Elif Gökçe Avcı 3'üncü oldu.