Eskişehir'in Han İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ertaş ile Şehit Osman Gazi Altınoluk İlk ve Ortaokul yöneticileri, öğretmenleri, kendi aralarında topladıkları paralarla aldıkları kızaklarla öğrencilerine büyük keyif yaşattılar.

Öğrenciler, alınan kızaklarla, teneffüs ve serbest zamanlarda yağan karın mutluluğu hep birlikte yaşadılar. Han İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ertaş; ''Okul idarecileri ve öğretmenlerinin çocukların istekleri doğrultusunda bir araya gelerek kendi aralarında topladıkları paralarla aldığımız kızaklarla çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk'' diye belirtti.

Şehit Osman Gazi Altınoluk İlk ve Ortaokulu Müdürü Fatih Kaya da; ''Biz de öğrencilerimizle beraber çocukluğumuzu yaşamış olduk. Öğrencilerimiz bu sayede okul streslerini atmış oluyorlar'' dedi.