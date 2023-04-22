Alevler 7 katlı binayı sardı: Bayram ziyareti olası faciayı önledi

Eskişehir'de meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangında manav ve üzerindeki 7 katlı bina ağır hasar aldı. Olayda manav sahibi dumandan etkilenirken, bina sakinlerinin bayram ziyaretinde olması olası bir felaketin önüne geçti.

Olay, Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın altında bulunan manav dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manavın yanında bulunan meyve kasaları henüz bilinmeyen bir sebeple tutuştu. Alevlerin büyümesiyle, yangın dükkanı ve üzerindeki 7 katlı apartmanı sardı. Yangını gören mahalleli itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Alevlerin teslim olduğu cephede bulunan dairelerde oturan vatandaşların bayram ziyareti nedeniyle binada olmadığı öğrenildi.

Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında manav sahibi işletmeci dumandan etkilenirken, dükkanı kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinin endişeyle izlediği olayda 7 katlı binanın bir cephesi kullanılmaz hale geldi. Yangın esnasında binanın yanında park halinde olan bir aracın ise plastik parçalarının eridiği gözlendi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra binayı içerden ve dışardan uzun süre soğuttu. Bayram ziyaretinde olan bina sakinlerinden dolayı çoğunluğu boş olan daireler, olası bir tehlikenin ucuz atlatıldığı olarak yorumlandı. Yangının çıkış nedeni ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.