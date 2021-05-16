Alevlere teslim olan eve itfaiye ekipleri ulaşmakta güçlük çekti

Eskişehir'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Dairenin arka tarafından yükselen alevlere giriş kısmından müdahale edemeyen ekipler, binanın arka tarafındaki boş araziye girmek için demir çitleri kırmak zorunda kaldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Deliklitaş Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde bir binanın zemin katında yangın çıktı. Yangında doğalgaz akışı yetkililerce kesilirken, itfaiye ekipleri alevlere ulaşmak için yoğun çaba gösterdi. Dumanların yükseldiği dairedeki yangının yan taraftaki evlere sıçrama tehlikesi bina sakinlerini korkuttu. Dairenin arka tarafından yükselen alevlere giriş kısmından müdahele edemeyen ekipler, binanın arka tarafında bulunan boş araziye girmek için demir çitleri kırmak zorunda kaldı. Boş araziyi çevreleyen çitleri kırarak araziye giren itfaiye ekipleri, patlayan camdan alevlere müdahale etti. Alevlere teslim olan ev içerisindeki eşyaların bir kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangında evin boş olması olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.