İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne 137 bin 781 lira ceza

Eskişehir’de gerçekleşen alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne toplam 137 bin 781 lira para cezası kesildi.

Eskişehir'de gerçekleşen alkol denetimlerinde 158 araç sürücüsüne toplam 137 bin 781 lira para cezası kesildi.


Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir'de yapılan alkol uygulamasında 690 araç kontrol edildi. 158 araç ve sürücüsüne toplam 137 bin 781 lira idari para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi. 158 araca kesilen cezalar ise; 5'i sürücü belgesiz araç kullanmak, 15'i sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, 46'sına alkollü araç kullanmak, 3'üne alkol ölçümü yaptırmamak, 89'una ise diğer kanun maddelerini uymamak üzere dağılım gösterdi.


Ayrıca, 2020 yılında 187 sürücüsünün alkollü olarak trafik kazasına karıştığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.