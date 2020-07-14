Alkolmetreye üfleyemeyen sürücüye polisten uygulamalı ders

Eskişehir'de, kazaya karışan bir alkollü sürücü polisin adeta sabrını sınadı. Ekipler, nefesini sürekli yarıda kesen şahsa, alkolmetreye nasıl hava vermesi gerektiğini ders verir gibi anlatarak 6'ncı denemede üfletmeyi başardı.

Edinilen bilgiye göre, B.D., Volkswagen marka otomobiliyle Sarıcakaya Caddesi'nden Muttalıp Mahallesi istikametine seyir halindeyken, Hava Alanı Köprüsünden çıktığı esnada iddialara göre, önündeki aracı sollamak isterken aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü B.D. hafif şekilde yaralanarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bu esnada aynı istikamette seyreden ve kazadan dolayı hızını azaltarak ilerleyen bir başka sürücü H.M. idaresindeki Toyota marka aracın arka tampon ve sağ köşe kısmına F.K. idaresindeki 11 DF 111 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Yaşanan kazada, herhangi bir yaralanma meydana gelmezken otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

Alkolmetreye üfleyemeyen sürücü polisi çileden çıkardı

Olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili çalışmalara başlarken sürücülere de alkol testi yapıldı. Bu sırada F.K. isimli sürücü, kaza anını anlatarak, "Ben geldim, arabalar durmaya başladı. Ben yavaşladım sağa vurdum, sola çektim. Ben kazayı gördüm yavaşladım, durdum. Başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Daha sonra ekipler, alkol ölçümü için alkolmetreyi F.K.'ya uzatarak balon şişirir gibi üflemesini istedi. Ancak sürücü, nefes vermeyi hemen bıraktı. Polis bu kez, F.K.'ya alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini uygulamalı olarak anlatıp, nefesini kesmemesini söylese de sürücü yine aynı şeyi yaparak nefesini yarıda kesti.

Yapılan uyarılar karşısında gülerek polisin elini tutmaya çalışan şahıstan sosyal mesafe gereği uzak durmaya çalışan ekipler, "Ağabey, kesmiyorsun. Hastaneden kan almak zorunda kalırız. Hastaneyle uğraştırma bizi" şeklinde konuştu.

'Polis 6'ncı denemede sürücüye alkolmetreye üfletti'

Trafik polisleri, büyük bir sabırla ve ısrarla F.K.'ya alkolmetreye nasıl üflemesi gerektiğini anlattı. Ekipler, nefesini sürekli yarıda kesen sürücüye 6'ncı denemede alkolmetreyi üfletmeyi başardı. Çıkan sonuçta ise, F.K.'nın 2.04 (240) promil alkollü belirlenerek işlem yapıldı.

Öte yandan yapılan işlemler sonunda çekici yardımıyla araçlar yoldan kaldırıldı.