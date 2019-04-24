Alman konuğa vize beklentileri anlatıldı

Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu üyeleri, ESO'yu ziyaret eden Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Av. Micheal Reiffenstuel'e kent sanayisi hakkında bilgi verirken, özellikle ihracatçı üyelerin vize alanındaki beklentileri anlattı ve çözülmesi gereken konuları iletti.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Av. Micheal Reiffenstuel, Eskişehir Sanayi Odası'nı (ESO) ziyaret etti. Başkonsolosa, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Yönetim Kurulu Üyeleri Eskişehir sanayisi hakkında bilgi verirken özellikle ihracatçı ESO Üyelerinin vizeler alanındaki beklentilerini ve çözülmesi gereken konuları iletti.

Görüşmede Eskişehir sanayisinin ihracat ile büyüyeceğini ve Oda olarak bu yönde bir strateji de izlediklerini belirten ESO Yönetim Kurulu Başkanı Kesikbaş, “180'e yakın ihracatçı firmamızın yüzde 50'si Avrupa ile çalışıyor. Ancak Avrupa'daki pazar potansiyeli düşünüldüğünde bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz ve bu yönde de önemli URGE Projeleri üretiyoruz” dedi.

ESO Üyesi sanayicilerin Avrupa'ya ihracat yapma kapasitesinde olduğu ifade eden Kesikbaş, “Ama bu noktada vize problemi uzun süreli kalmalarda karşımıza çıkıyor. Bazen iş bağlantıları gereği 3 hafta ve daha uzun süre kalmalarda vize sürelerinin uzatılması gerekiyor. Sizden, üyelerimizin en büyük beklentisi bu yönde ve ortak proje ile bunu geliştirebiliriz” diye konuştu.

ESO'nun üyeleri için vize ön hazırlık işlemlerini yapabileceğini ve bununda bir protokolle hayata geçirilebileceğinin üstünde duran Kesikbaş, “Böyle bir protokol ile gerekli tüm belgeleri burada yapabiliriz ve size ulaştığında bizden geldiğini bilirsiniz. Bu sayede yeni ticaret bağlantıları ve işbirliklerinin önünü daha çok açarız. Bundan ülke sanayilerimiz karlı çıkar” dedi.

Görüşmede Başkonsolos Av. Micheal Reiffenstuel, vize konusunun gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizerek, “Öneriniz uygulanabilir ve üstünde çalışmaya değer. Bu yönde politikalar geliştirilebilir ve kurumsallaşmış bir çalışma yapabiliriz” dedi.

Eskişehir ve Almanya arasında ortak etkinliklerde yapılabileceğine değinen Reiffenstuel, “Ticaretimiz, ihracatımız geliştikçe kültürel işbirlikleri de artacaktır. Bunu da birlikte başarabiliriz” değerlendirmesinde bulundu.