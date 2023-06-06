Alnında kalp şekli olan dana görenleri şaşırtıyor

Eskişehir Alpu ilçesindeki bir çiftlikte dünyaya gelen buzağı alnında kalp şekliyle doğdu. Doğduğunda sahiplerini şaşırtan buzağı yoğun ilgi görürken, kurban bayramı öncesi çiftliğe gelen vatandaşları da şaşırtıyor. Kurbanlık büyükbaş almak için çiftliğe geldiklerinde sevimli danayla karşılaşan vatandaşlar, danaya ilgi gösterip, sosyal medyada paylaşmak için fotoğraf çekiyor. Kurban alıcılarının gözdesi olan dananın çiftlikteki diğer hayvanlara göre ön plana çıktığını ve daha çok sevildiğini belirten sahibi Baran Türkmen, çevredeki vatandaşların da danaya ilgi gösterdiğini ve görmek için geldiklerini söyledi.