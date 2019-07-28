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Alper Potuk'dan Eskişehirspor'a 100 bin lira bağış

Fenerbahçeli Alper Potuk, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma’ adlı yardım kampanyasını başlatan eski kulübü Eskişehirspor’a 100 bin lira yardımda bulundu.

Fenerbahçeli Alper Potuk, maddi gelir elde etmek için ‘26 saatte 26 bin forma' adlı yardım kampanyasını başlatan eski kulübü Eskişehirspor'a 100 bin lira yardımda bulundu.


Eskişehirspor altyapısından yetişerek 2013 yılında 7 milyon 250 bin Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tutan Alper Potuk, eski takımına destek vermeye devam ediyor. Son olarak siyah-kırmızılıların maddi problemleri ortadan kaldırmak için başlattığı için ‘26 saatte 26 bin forma' adlı yardım kampanyasına katılan başarılı orta saha, bir kez daha taraftarların gönlünü fethetti. Kampanyaya katılarak 100 lira değerindeki formalardan bin adet satın alan Alper, yaklaşık 100 bin lira gibi bir meblağı eski takımına kazandırmış oldu.


Öte yandan kampanyaya ünlü isimlerin yanı sıra birçok futbolseverin desteği de devam ediyor.

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