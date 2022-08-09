İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alperen Karahan, Erkek Gülle Atma'da altın madalyanın sahibi oldu

Eskişehirli rekortmen gülleci Alperen Karahan, 20.

46'lık derecesi ile İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu.


Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye Atletizm Milli Takımı, ilk günden müthiş bir başlangıç yaptı. 56 ülkeden ve 4 binden fazla sporcunun mücadele ettiği oyunlarda Eskişehirli rekortmen sporcu Alperen Karahan, 20.46'lık derecesi ile Erkek Gülle Atma kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.


Başarılarına bir yenisini daha ekleyen Karahan; 5 altın ve 2 gümüş ile 7 kez kürsü yapan Türk Milli Takımı'na katkıda bulunarak, şampiyon oldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.