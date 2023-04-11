Alperen komutanlarından Arap Baba'nın kabri şerifi için başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı

Eskişehir Türbeler Derneği (ETÜD) Başkanlığı tarafından tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Alperen komutanlarından Arap Baba'nın kabri şerifi başlatılan düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Bölgede yaşamış evliyalardan Ahu Mahmud Dede hazretlerinin üst düzey Alperen komutanlarından olduğu belirtilen Arap Baba'nın kabri şerifi, Karapınar mahallesi Esin sokaktaki yokuşun tepesinde bulunuyor. Kabir ve çevresi için Eskişehir Türbeler Derneği Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmaların tamamlandığı, bölgenin muntazam hale getirilerek yenilemenin bitirildiği belirtildi.

"Çalışmalar 2 buçuk ayda bitirilebildi"

Eskişehir Sertürbedarı ve ETÜD Başkanı Mehmet Levent Başerdem, yaptığı açıklamada, “Arap Baba türbesinin tadilatını 2 buçuk ayda ancak tamamlayabildik. Öncelikle 50 metreden oluşan merdivenlerini inşa ettik, sonra istinat duvarlarının yapımını ve sıva islerini bitirdik. Yer zeminini karoyla kapladıktan sonra muhkem tepede bulunan bu büyük evliyanın kabrinin başucunda büyük bir bayrak direği dikerek Eskişehir'deki bir yüce tepeyi daha Türk bayrağı ile onurlandırdık. Arap Baba türbesindeki çalışmalarımızı taçlandırmak şerefine nail olduk” diye konuştu.

"Halkı türbe ziyaretine davet etti"

Eskişehir Sertürbedarı Başerdem, “Tüm halkımızı, Seyh Edebali Hazretlerinin musahiplerinden olan Şeyh Ahi Mahmud hazretlerinin, Alperen üst düzey kumandanlarından Arap Baba'nın türbesinin ziyaretine bekliyoruz. Tarihi Hacı Hasan Camii'nin yan sokağından kabre ulaşılabilir” dedi.