Alpu ilçesinde mera ıslah çalışmalarına başlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğün hazırlanan "Alpu İlçesi Osmaniye Mahallesi Mera Islahı ve Amenajman Projesi” kapsamında mera ıslah çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında Alpu ilçesi Osmaniye mahallesinde yapılan açılışa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, ilçe şube müdürleri Alpu ilçesi kamu kurum ve kuruluş müdürleri, teknik personeller ile Osmaniye Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu öğrencileri ve Osmaniye mahallesi üreticileri katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Sever, açılışta yaptığı konuşmada, hem bitkisel hem de hayvansal üretimin yoğun olarak yapıldığı Alpu ilçesi Osmaniye mahallesinde mera alanlarının tamamına yakınının taban mera özelliği taşımasına rağmen ağır otlatma sonucunda mera alanlarının zayıflayarak istilacı türlerin işgali altında kaldığını belirtti. Sever, bu proje ile ağır otlatma sonucu zayıflamış mera alanlarının iyileştirilmesi, istilacı bitki türlerinin azaltılması, kapasitenin üzerinde otlatmanın önlenerek otlatma baskısının azaltılması ve mera alanlarının yeniden üretime kazandırılmasıyla ekonomik kazanç sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Mahallede başlatılan mera ıslah çalışmaları ile birlikte üreticilerimizin meraya bakış açılarının değişeceğini, mera alanlarının en verimli şekilde kullanılabileceğini, hayvancılık işletmelerinin yem girdi maliyetlerinin düşürülerek karlılığın arttırılacağını ve hayvancılığımızın gelişmesine katkı sağlanacağını söyleyen İl Müdürü Dr. Emine Sever, projenin uygulanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Daha sonra projede yer alan faaliyetler kapsamında, Osmaniye mahallesi mera alanlarına hem hayvanların gölgelenmesi hem de canlı çit olması amacıyla, il ve ilçe müdürlüğümüz teknik personeli ve Osmaniye Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu öğrencileri tarafından çeşitli türlerde 140 adet ağaç fidanı dikimi gerçekleştirildi. Yapay çayır mera tesisi kapsamında da 200 dekor alanda tohum ekimi yapılarak etkinlik sona erdi.