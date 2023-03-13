Alpu'da nohut üreticilerine yüzde 50 hibeli tohum desteği

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Alpu İlçesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" Projesi ile desteklenen "Eskişehir'de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi" çerçevesinde tohum teslim töreni düzenlendi.

Törene Eskişehir Vali Yardımcısı Ali Çetin, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Bitkisel Üretim Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş, projede görevli İl İlçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek 700 dekarlık tarım arazisinin üretime kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Alpu İlçesinden 45 çiftçiye 7 bin 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Sağlanan bu destekle tarımsal üretim zincirine 18 yeni çiftçi dahil edilerek Alpu'da nohut üretim alanları yüzde 10 arttırılması hedefleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesi çerçevesinde 2023 yılında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanan İl Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde ilçe müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri istikametinde hazırlanıp bakanlığa sunulması sonucunda, yapılan değerlendirmede Eskişehir'de ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 proje desteklenmeye hak kazandı. Bu çerçevede yer alan projelerden olan Eskişehir'de “Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi” ile Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı, Çifteler ve Mahmudiye ilçelerinde proje ekibince belirlenen şartları taşıyan 451 çiftçiye 58 bin 800 kilogram nohut tohumu desteği verilecek. Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50'si çiftçi katkısı ile temin edilen 2 milyon TL. bütçe ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan 5 bin 880 dekarlık tarım arazisi kuraklığa dayanıklı Azkan çeşidi nohut ekilerek üretime kazandırılması hedefleniyor. "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)" projesi ile 2021 yılında Alpu, 2022 yılında Mahmudiye ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denenerek başarılı sonuçlar alındıktan sonra çiftçiler tarafından benimsenen ve yoğun talep gören; Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen, kuraklığa dayanıklı, yerli ve milli nohut çeşidi olan Azkan çeşidi nohut tohumluklarının kullanımının Eskişehir İlinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek.