İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alpu'da sahte içki operasyonu : 1 gözaltı

Eskişehir’de yeni yıl öncesi polis ekipleri tarafından bir tekel bayii ve bahçe deposunda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.

Eskişehir'de yeni yıl öncesi polis ekipleri tarafından bir tekel bayii ve bahçe deposunda çok miktarda sahte alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Alpu ilçesinin Bozan mahallesinde sahte alkol üretildiği duyumu alınması üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede operasyon başlatıldı. Operasyonda; işletmeciliğini S.A. isimli şahsın yaptığı tekel bayiinde ve şahsın evinin bahçesinde bulunan depoda yapılan aramada çok miktarda sahte içki ile 128 şişe 1 litrelik bandrol ve hologram bulunmayan tarımsal kökenli etil alkol ele geçirildi.


Olayla ilgisi bulunan şüpheli S.A. gözaltına alınarak hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçundan adli tahkikat başlatıldı. Şahıs ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.