Alpu'da Termik Santral sondaj çalışmaları

Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) üyeleri, Alpu'daki Kömürlü Termik Santral için açılan sondaj alanında açıklamalarda bulunarak temiz bir çevre talebini yineledi.

ESÇEP adına açıklama yapan Fikret Baykır, "Eskişehir Çevre ve Yaşam Platformu (ESÇEP) olarak Alpu Ovası'na yapılması planlanan kömürlü termik santral projesinin her safhasını yakından takip ediyoruz. Bölgede yerel seçimden sonra başlatılan ve içeriği bilinmeyen sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak büyük bir kaygı duyuyoruz. Biz yörede yaşayanların da endişeyle karşıladığı sondaj kuyuları yönetmeliklere uygun açılmamakta, sondaj işlemi sonucunda oluşan atık çamurlar Ağapınar Mahallesi'nde bulunan tarım arazisi niteliğindeki depolama alanına boşaltılmaktadır. Bu durum toprak ve su kirliliği bakımından büyük riskler oluşturmaktadır. Sondaj kuyularından vidanjör ile çekilen çamurlar, Beyazaltın Mahallesi'nin yanındaki dere yatağına, Alpu-Bozan arasında izinsiz atık depolama alanına kaçak olarak dökülmektedir. Bizler, açılan kuyuların usulüne uygun şekilde çevreye zarar vermeden en kısa sürede kapatılmasını talep ediyoruz. Yapılan bu işlemler tam bir doğa ve çevre katliamıdır. Eskişehir halkının bilgisi dışında, insafsızca ve acımadan verimli ovamızın kalbine girilmekte, tarım topraklarımız pervasızca delik deşik edilmektedir. Bölge adeta köstebek yuvasına dönmüştür. Toprak yüzlerce metre delinerek gelecekte onarılması imkânsız bir çevre cinayeti işlenmektedir" dedi.

Alpu Ovası'nda yapılması planlanan termik santral ile ilgili verilen sözlerin tutulmasını isteyen Baykır, "Seçim öncesi bizzat Sayın Cumhurbaşkanı, verimli Alpu Ovası'nın koruma altına alındığını beyan etmişken, bütün bu gelişmeler ne anlama gelmektedir? AK Parti Milletvekilinin termik santral ile ilgili bir soruya karşılık ifade ettiği “Bu iş bitti” sözünün arkasında durmasını ve konunun takipçisi olmasını bekliyoruz. Alpu Ovası'nda yaşayan biz yöre halkının ve kamuoyunun bilgisi olmadan açılan sondaj kuyuları için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) yönetmeliğine göre proje tanıtımı dosyası hazırlanmış mıdır? Eskişehir Valiliği İl Çevre Müdürlüğü bu projesi onaylamış mıdır? Kurumlardan görüş alınmış mıdır? Maden Atıkları Yönetmeliğine, Atık Yönetimi Yönetmeliğine, ÇED Yönetmeliğine uyulup uyulmadığı Eskişehir Valiliği tarafından denetlenmekte midir? Tüm bu sorularımıza yanıt bekliyoruz. Alpu Ovası'ndan yetkililere tekrar sesleniyoruz. Alpu Ovası'nda Kömürlü Termik santral istemiyoruz. Alpu Ovası'na kıymayın, kömürlü termik santral, tarımı bitirecek ve bizleri ekmeğimizden edecek" şeklinde konuştu.