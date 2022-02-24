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Alt geçit duvarına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de virajı alamayarak motosikletiyle hızlı tren alt geçidinin duvarına çarpan kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'de virajı alamayarak motosikletiyle hızlı tren alt geçidinin duvarına çarpan kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Beylikova ilçesi Doğray mahallesinde Zülkefil K.'in, (70) kullandığı 26 YA 861 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Yüksek Hızlı Tren (YHT) alt geçidinin duvarına çarptı. Çarpma sonucunda motosikletin sürücüsü Zülkefil K., boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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