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Alt yapıda dörtlü turnuva

Pandemi sürecindeki verilen arayı telafi etmek için yoğun bir çalışma içerisine giren Eskişehirspor Altyapı Derneği, hafta sonunu alt gruplarda çift kale maç yaparak değerlendirdi.


2011 yaş grubu ile 2012 yaş grubu Kanlı Kavak Spor Tesisleri'nde dörtlü turnuvada karşı karşıya geldi. Çift kale maçlar son derece çekişmeli geçti. 2012 yaş grubu antrenörü Muhsin Çakallı, Eskişehirspor'a futbolcu yetiştirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Tüm yaş gruplarında aralıksız çalışmalar sürüyor. Antrenmanlarımızı pandemi sürecine uygun şekilde yürütüyoruz” dedi.


2011 yaş grubu antrenörü Ahmet Suer Öztürk ise çift kale maçlar son derece verimli geçti. Pandemi nedeniyle verilen arada çocuklar futbolda uzun süre ara vermek zorunda kalmıştı. Çift kale maçlar yaparak ilerde yapılacak resmi futbol müsabakalarına psikolojik ve taktik olarak da hazırlamış oluyoruz” dedi.

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