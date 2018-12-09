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Altay deplasmandan eli boş döndü

Spor Toto 1.

Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Sorumlu Özden Töraydın, bireysel hatalar sonucu basit bir gol yediklerini kaydetti.


Lig'in 15. haftasında Eskişehirspor, Altay'ı İbrahim Halil Öner'in 81. dakikada attığı gol ile 1-0 yendi. Mücadeleyi başa baş götüren Altay, İbrahim Akın'ın 1 dakika içerisinde yediği iki sarı kart ile karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Sorumlusu Özden Töraydın, “Mücadelesi yüksek bir maç oldu. Eskişehirspor çok coşkuluydu. Biz tam anlamıyla karşılık veremedik oyuna. Bireysel hatalar sonucu basit bir gol yedik. Eskişehirspor'u tebrik ediyorum” dedi.

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