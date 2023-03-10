Altın ve dövizdeki düşüş, vatandaş için alım fırsatı oluşturuyor

Birçok kişinin yatırım için güvenli limanı olan altında düşüş sürerken bu durumun geçici olduğu belirtiliyor. Piyasalardaki düşüşün bir alım fırsatı oluşturduğunu belirten kuyumcu esnafı, elindeki altını satmak isteyenleri ise bir süre beklemeleri konusunda uyardı. Altının önümüzdeki haftalardan itibaren yükseliş gösterme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten kuyumcu Emre Öztürk, “Bu gerileme alım fırsatı doğuruyor çünkü yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edecektir” dedi.

“Gerileme alım fırsatı doğuruyor”

Altın ve döviz fiyatlarındaki düşüşün alım fırsatı olduğunun altını çizen kuyumcu Emre Öztürk, “Gram altında özellikle geçen hafta rakamlar biraz daha üst seviyelerdeydi. Altının ons fiyatı yaklaşık olarak bin 150 seviyelerine tırmanmıştı. Bu hafta TEB başkanının faiz arttırma gibi bir düşüncesi olduğunu belirtmesiyle beraber özellikle Türkiye'de gram altın bin 110 seviyelerine kadar geriledi. Bu gerileme alım fırsatı doğuruyor çünkü yaz aylarına doğru altındaki yükseliş devam edecektir. Müşterilerimize bu düşüşlerin bir alım fırsatı olduğunu söyleyebiliriz. Dövizde kurlar yine geçen haftaya göre biraz daha aşağı seviyelere çekildi. Hem seçim sonuçları hem de şu andaki piyasa durumları göz önüne alındığında önümüzdeki haftalarda fiyatların bu seviyelerden biraz daha yukarıya tırmanması muhtemel duruyor. Şu anda Dolar 19 seviyelerinde, EURO ise 20,10 seviyelerinde seyrediyor. Dediğim gibi önümüzdeki haftalarda hem altında hem de dövizde yükseliş gözlemleyebiliriz” dedi.

“Bozdurmayı düşünenler bir süre daha bekleyebilir”

Acil durumlar haricinde altın satmak için doğru zaman olmadığını belirten Öztürk, vatandaşları şu ifadelerle uyardı:

“Özellikle gram altında bin 135 ve bin 140 seviyeleri önemli. Bu seviyeler aşıldığında da çok rahat bin 150, bin 155'i tekrardan hızlı bir şekilde görebileceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda altın için alım yapmayı düşünenler varsa aslında bu fiyatlar fırsat fiyatı diyebiliriz, alım yapabilirler. Bozdurmayı düşünenler varsa da eğer herhangi bir sıkıntıları yoksa kısa süre daha bekleyebilirler ve yükseldiğinde tekrardan onları nakit paraya dönüştürebilirler. Şu andaki fiyatlar tamamen bir alım fırsatı diyebiliriz. Özellikle çeyrek altın şu anda bin 845 seviyelerinde seyrediyor, Cumhuriyet altını da 7 bin 550 seviyelerinde seyrediyor, bu fırsat değerlendirilebilir. Önümüzdeki haftalarda altınlardaki yükseliş devam edecektir diye düşünüyorum.”