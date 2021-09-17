Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinlikleri

Online söyleşilerde uzmanların bu haftaki konusu özverili bakım süreci oldu.

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Alzheimer ile yaşam konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” başlıklı söyleşi, yeni bölümüyle vatandaşlar ile buluştu. Online olarak düzenlenen söyleşide; moderatörler Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Dr. Aslı Ünügür, konuk ise Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı - Geriatri Hemşireliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevgisun Kapucu oldu. Programda, “Özverili Bakım Süreci” konusu tüm yönleriyle ele alındı.

Etkinlik Tepebaşı Belediyesi'nin, “tepebasibld” adlı Youtube kanalından izlenebilirken, Alzheimer konulu söyleşilerin her hafta perşembe günleri devam edeceği bildirildi.