Alzheimer hastası yakınlarının ev ortamında dikkate alması gerekenler

Tepebaşı Belediyesi'nin, Alzheimer hastalığına karşı bilgilendirici etkinliği ‘Alzheimer ile Yaşam' devam ederken, bu haftaki online programda ‘Güvenli Ev Ortamı' konusu ele alındı.

Tepebaşı Belediyesi, Alzheimer konusunda farklı disiplinden uzmanlar ve hasta yakınlarının katılımı ile “Onlar Seni Unutmadan Sen Onları Hatırla” başlıklı söyleşiyi, vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Online olarak düzenlenen söyleşinin son bölümünde moderatörler Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Demet Özbabalık Adapınar ve Dr. Aslı Ünügür'ün konuğu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi H. Hakan Uysal oldu. Programda uzmanlar, Alzheimer hastası yakınlarının ev ortamında dikkate alması gereken hususları, hasta güvenliğinin sağlanması konusunda ev ortamının önemini işledi. Etkinlikte her hafta olduğu gibi katılımcılardan gelen sorular da yanıtlandı.

Alzheimer ile Yaşam, tüm bölümleri ile Tepebaşı Belediyesi'nin ‘tepebasibld' adlı Youtube kanalından izlenebiliyor.