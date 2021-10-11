Amatör Spor Haftası etkinlikleri sona erdi

Her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çeşitli etkinlikler düzenledi. Yaklaşık 350 sporcunun katıldığı etkinlikler, plates-step- aerobik çalışmalarıyla başladı. Yeni Atatürk Stadyumu antrenman salonunda düzenlenen eskrim müsabakasıyla devam eden etkinlikler Dede Korkut Parkı ve Kent Ormanı'nda düzenlenen bisiklet yarışlarıyla son buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bisiklet Takımı'nın koordinesinde düzenlenen bisiklet yarışına 20 sporcu katıldı. Bazı sporcu velileri de yarışı yerinde izledi. Dede Korkut Parkı'ndaki yarışın ardından Kent Ormanı'nda taşlık ve engebeli arazide devam eden yarışta sporcular 2 kilometrelik parkurda hünerlerini sergiledi. Zorlu arazideki yarışta dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi. Elit Erkekler kategorisinde 1'inci Fatih Güngör, 2'nci Furkan Uçar ve 3'üncü Yasin Ekici oldu. Genç Erkekler kategorisinde ise 1'inci Ramazan Şengül, 2'nci Muhammed Yusuf Bacak, 3'üncü Mustafa Çelik oldu.