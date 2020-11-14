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Ambulans ile servis çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de hasta taşıyan ambulans ile servisin karıştığı kazada ambulansta görevli bir sağlık personeli yaralandı.

Eskişehir'de hasta taşıyan ambulans ile servisin karıştığı kazada ambulansta görevli bir sağlık personeli yaralandı.


Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Atatürk Bulvarı ile Gençlik Bulvarının kesişiminde gece saatlerinde meydana geldi. M. E. idarisindeki 26 S 0946 plakalı servis şoförünün dikkatsizliği sonucunda hasta taşıyan 26 FL 112 plakalı ambulans ile servis çarpıştı. Kaza sonucunda ambulansın taşıdığı hastaya her hangi bir şey olmazken, hastayla ilgilenen sağlık görevlisi hafif yaralandı.


Öte yandan, kazada yaralanan ambulansta görevli sağlık personelinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

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