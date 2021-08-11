'Ameliyatlı köpeği iyileşmeden sokağa bıraktılar' iddiası

Eskişehir'de ameliyat edilen köpeğin, iyileşmesi beklenmeden sokağa bırakıldığı ileri sürüldü.

Eskişehir'de bir gönüllünün sokakta denk geldiği melez kangal cinsi köpek, tedavisi yaptırılmak üzere Tepebaşı İlçe Bakımevi tarafından teslim alındı. Temmuz ayı içerisinde bakımevine alınan köpeğin kısırlaştırılma işleminin ardından göğüs bölgesinde bir kütlenin olduğu fark edildi. Köpeğe cerrahi işlem uygulandı. İddiaya göre tedavisi yapılan köpek, kısa bir süre içerisinde dikişleri alınmadan tekrar sokağa bırakıldı.

“Canın takipçisi olacağız”

Konuyla ilgili konuşan Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, “Bir gönüllümüzün denk geldiği ve Tepebaşı İlçe Bakımevi yetkililerine teslim ettiği melez kangal cinsi erkek köpek, tedavisinin ardından iyileşmesi beklenmeden sokağa tekrar bırakıldı. Hayvanın operasyon dikişi üstünde, balon gibi şişmiş dikişler arasından irin akar vaziyette dolaşıyor. Bu hayvanı dikişli şekilde sevk eden veteriner hekim nasıl çıkışına ve bölgeye bırakılmasına müsaade eder? Bu işi üstünkörü yapmak, Tepebaşı İlçe Bakımevinin itibarını zedelemek ve güven duygusunu hiç etmektir. Bakımevi Müdürü Hasan Bey'e de durumu aktardık, ivedilikle sorunun üstüne gideceğini belirtti. Yazılı resmi şikâyetimizi de bildireceğimizi aktardık. Bu canın takipçisi olacağız” dedi.