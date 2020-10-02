Anadolu coğrafyasının kültürel mirasları Anadolu Üniversitesi'ne emanet

Eş zamanlı olarak 5 farklı yerleşimde gerçekleştirilen çalışmalarla kültürel mirasa sahip çıkılıyor. Anadolu Üniversitesi hem tarih araştırmaları hem de kazı bölgelerinin geleceği açısından oldukça önemli olan bilimsel faaliyetlere tam destek veriyor.

Üniversite, adını taşıdığı Anadolu coğrafyasının saklı kalmış kültürlerinin ortaya çıkarılması ve hak ettiği değeri görmesi amacıyla birçok bilimsel araştırmaya imza atıyor. Akademik çalışmaların önemli bir ayağını oluşturan saha kazı çalışmalarında çok önemli bulgular elde ediliyor. Kazı çalışmaları Eskişehir'in güneybatısındaki Karacahisar Kalesi'nde, Konya'nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük Antik Kenti'nde, Afyon'un Emirdağ ilçesindeki Amorium Antik Kenti'nde, Antalya'nun Kumluca ilçesindeki Olimpos Antik Kenti'nde ve Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'nde devam ediyor.

Osmanlı'nın erken dönemi Karacahisar Kalesi'nde araştırılıyor

Çalışmalardan ilki tarihî Karacahisar Kalesi'nde sürüyor. Eskişehir'de, Osman Bey'in 1288 yılında Bizans İmparatorluğu'ndan fethettiği Karacahisar Kalesi'nde, Dursun Fakih tarafından 1299'da ilk hutbenin okunduğu mescidin bulunması yönelik araştırma devam ediyor. Anadolu Üniversitesi, Osmanlı Beyliği'nin devlet olma yönünde ilk adımlarını attığı Karacahisar Kalesi'nde yürüttüğü arkeolojik çalışmalarla Osmanlı'nın erken dönemini aydınlatıyor. 1999 yılında ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın girişimleriyle başlayan 2000 yılında Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Parman ve sonrasında Prof. Dr. Erol Altınsapan'ın başkanlığında süren çalışmalar, bu yıl, Cumhurbaşkanlığı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Anadolu Üniversitesi iş birliğinde Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yılmazyaşar'ın başkanlığında yapılıyor. Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji, Sanat Tarihi ve Tarih Bölümü akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan ekip, 13. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan köklü bir kültürün bilinmeyenlerine odaklanıyor.

9 bin yıllık Çatalhöyük'te çalışmaları Anadolu Üniversitesi yürütüyor

Üniversite öncülüğünde yapılan ikinci kazı çalışması Konya'nın Çumra ilçesinde gerçekleşiyor. Kazı başkanlığını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan'ın yaptığı çalışmaların yerleşkesi olan Çatalhöyük Neolitik Kenti, milattan önce 7400 yıllarına tarihlendiriliyor. Türkcan, henüz arkeoloji bölümü öğrencisi iken o dönem İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Ian Hodder başkanlığında çalışan ekibin üyesiydi. Türkcan, 14 yıldır Çatahöyük kazı ekibinin her kademesinde görev alarak 9 bin yıllık tarihin anlaşılması için çalışıyor.

Amorium Antik Kenti'nin 2021'de turizme açılması hedefleniyor

Anadolu Üniversitesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliğiyle Afyon'un Emirdağ ilçesinde devam eden Amorium Antik Kenti'nin 2021 yılında turizme açılması bekleniyor. Hisar köyündeki antik kentte, İngiliz bilim insanı Prof. Dr. Martin Harrison ve araştırmacı Dr. Chris Lightfoot'un birlikte hayata geçirdiği Amorium Antik Kenti'nin; Hitit, Frig, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere 7 farklı uygarlıktan izler taşıdığı ortaya çıktı. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp önderliğinde Amorium'da tekrar başlayan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı. "Aşağı Şehir" ile "Yukarı Şehir" olarak adlandırılan Amorium höyüğündeki kazılarda, büyük kilise, bazilika, Bizans hamamı, üzüm ezme havuzları ile Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine tarihlenen sikkeler, seramik fırınının yanı sıra çok sayıda farklı buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Olimpos'ta tarih üniversitemiz öncülüğünde açığa çıkıyor

Anadolu Üniversitesi öncülüğünde faaliyet gösteren kazı ekiplerinden biri de Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olimpos yerleşiminde çalışmalarına devam ediyor. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Olcay Uçkan'ın kazı başkanlığı yaptığı Olimpos Antik Kenti'nin toplam 600 hektarlık sit bütünü olduğu ve içerisinde Bizans ve Roma'ya ait hamam, kilise, liman, tapınak, saray, tiyatro, köprü ve mezarların yer aldığı belirtiliyor.

Side Antik Kenti çalışmaları Anadolu Üniversitesi kontrolünde

Üniversite adını aldığı Anadolu coğrafyasını, tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmak için çalıştığı son kazı alanı ise Side Antik Kenti. Dünyada eşine nadir rastlanan ve tarihi milattan önce 7. yüzyılda Hititlere kadar uzanan Side Antik Kenti'ndeki ilk saha çalışması 1947 yılına gerçekleşti. Aradan geçen 73 yılda ise kentin ancak yüzde 20'sine ulaşılabildiği tahmin ediliyor. Bu süre boyunca yapılan çalışmalar, Prof. Dr. Arif Müfid Mansel, Prof. Dr. Jale İnan, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Dr. Ülkü İzmirligil ve Prof. Dr. Mehmet Özhanlı gibi birçok önemli bilim insanının öncülüğünde devam etmişti. Side Antik Kenti kazı çalışması, son 12 yıldır Anadolu Üniversitesi tarafından sürdürülüyor. Kazı başkanlığı ise Anadolu Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı ve eşi Prof.Dr. Feriştah Alanyalı ile birlikte devam ediyor.