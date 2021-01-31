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Anadolu efsanesi 1 senedir galibiyeti unuttu

Eskişehirspor yaklaşık 1 senede oynadığı 32 maçta galibiyet yüzü göremedi.


Anadolu efsanesi olarak bilinen Eskişehirspor, zor günlerin üstesinden bir türlü gelemiyor. Transfer yasağı olmasından dolayı alt yapıdaki oyuncularıyla maçlara çıkan takım, TFF 1. Ligde 8 Şubat 2020 tarihinde evinde Altınordu'yu 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Bunun sonrasında çıktığı 32 resmi karşılaşmadan 23'ünde yenilen kırmızı siyahlı ekip, 9'unda ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Yönetimin transfer yasağını açma çabalarının sonuçsuz kalması sonrasında şehrin tüm ümidi kesildi. Bunun yanı sıra çok sayıda oyuncu da başka takımlara transfer oldu.


TFF 1. Lig'de kalma umutlarını her geçen gün yitiren takımın taraftarı da öncelerde yapmış olduğu bir çok projelerle takımı ayakta tutmaya çalışmıştı.

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