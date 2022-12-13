Anadolu Makam topluluğu “Nadir Makamlar Serisi” sosyal medya platformlarında

Anadolu Makam 2017 yılından beri yılda en az iki kez olmak üzere düzenli konserlerine de devam ediyor. Topluluk üyelerini ise bölümde ders veren öğretim üyeleri oluşturuyor. Anadolu Makam üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Ses icracılığında Mete Edman, İlayda Aksu, kanunda Esra Berkman, udda Yasin Bol, tanburda Meriç Düzbaş, neyde Tolga Saraçoğlu ve viyolonselde Yusuf Daşkın.

Berkman: “Nadir Makamları Anadolu Makam Topluluğumuzun misyonu haline getirdim”

Türk Müziği Bölümü kurucu Bölüm Başkanı ve Anadolu Makam Topluluğu Kurucusu ve Müzik Direktörü Doç. Esra Berkman yeni dönemde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

“2006 yılında Kültür Bakanlığının gerçekleştirdiği ‘Az Kullanılan Makamlarda Beste Yarışması' jürisince belirlenen az kullanılmış 50 makamda beste çağrısına çıkılmış ve yaklaşık 500 beste ile bu çağrıya karşılık verilerek repertuar zenginleştirilmeye çalışılmıştı. Konservatuvarımızda hoca iken geçen yıl emekli olan günümüzün en değerli makam müziği bestecilerinden Danyal Mantı hocamız, Kültür Bakanlığı jürisince belirlenen bu 50 makamda Az Kullanılan Makamlar kitabını Anadolu Üniversitesi Yayınlarından basmıştı. Kendi hocam Prof. Ruhi Ayangil'in de ödül kazandığı bu yarışmadan haberdardım zaten. Ancak Danyal hocamızın kitabı sayesinde bu az kullanılan makamlardan-sonradan müzikolog Nilgün Doğrusöz hocamızdan ilhamla “Nadir Makamlar” adını verdiğim bir seri başlatmaya karar verdim ve bunu Anadolu Makam topluluğumuzun misyonu haline getirdim.”

Nadir Makamlar sosyal medya platformlarında

Türk makam müziğinin geleneksel fasıl bütünlüğünde eserleri seçip icra ettiklerini dile getiren Berkman, “Nadir Makamlar Serisinin ilki bir BAP projesi ile ele alındı ve seçilen iki makamda 21 eserle Anadolu Üniversitesi İşitsel Yayınlarının başlamasına vesile oldu. Yani dijital ortamda ilk yayınımız olan Nadir Makamlar Serisi I- Kûçek ve Saba-Zemzeme Eserler başlığıyla Aralık 2022'de yayımlanmış oldu. Bu Anadolu Üniversitesi İşitsel Yayınlarının yani dijital ortamda işitsel albümlere yer veren bir mecranın Üniversitemizde başlatılmasına da aracı oldu. Bu çerçevede Spotify, Youtube music, deezer vb. sosyal medya platformları duyurular için kullandığımız mecralar.” dedi.

Yeni projeler için çalışılıyor

Doç. Esra Berkman “Biz işitsel kayıtlarımızı gerçekleştirmeden önce çalıştığımız yeni eserlerimizi konserler aracılığıyla deneyimlemek istiyoruz. Bu sebeple gelecek yıl kaydını yapmayı düşündüğümüz Canfeza ve Şevkutarab Eserler çalışmamızı AKM Salonunda 29 Kasım 2022'de dinleyici ile buluşturduk. Orada yer alan eserler de çoğunun Youtube ve benzeri kanallarda kaydına rastlamadığımız eserlerden oluşuyor. Konservatuvarın koruma/kollama/geleceğe aktarma bir nevi konserve etme misyonunu bu eserler üzerinden gerçekleştirme hedefini güdüyoruz. Nadir Makamlar serisi olarak unutulmaya yüz tutmuş hiç dokunmasak ses ve estetik dünyamızdan uçup gidecek ve bir kültürel birikim olarak ses dünyamıza eklenmeyecek, kayıplar arasında yer alacak eserleri bir nevi koruma altına alıyoruz. Bu eserlerin unutulmamasını sağlamak ve geleceğe aktarımını yapmak için çalışıyoruz. Çünkü kaybolan en ufak nüvelerimizle kendi kültürümüzden kayıplarla ilerliyoruz ve her defasında eksiliyoruz.”