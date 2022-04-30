Anadolu Makam'dan "Nadir Makamlar Serisi" konseri

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü tarafından düzenlenen “Anadolu Makam Nadir Makamlar Serisi” konseri Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonu'nda dinleyicilerle buluştu.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Anadolu Üniversitesi Makam Topluluğu'ndan, Mete Edman, İlayda Aksu , Esra Berkman , Meriç Düzbaş ve Tolga Saraçoğlu etkinlikte sahne aldı. Anadolu Üniversitesi Makam Topluluğu konserde, “Gel ey Saba Yine Ol Gül'izardan Ne Haber” , “Hayran Olurum Hüsnünü Ettikçe Temaşa”, “Gel ey Saki, Kesbetsin Kudümunden Tarab Meclis”, “Gel Gidelim Senin ile Lale Sünbül Bahçesine”, “Nedir Bu Gonca Dehen Sende ey Gül-i Ahmer”, “Yetiş Eya Dil-i Şuride Cana Can Katalım”, “Gel Şah-ı Cihanım Gidelim Gülşene Biz de”, “Bir Tanesin Şu Alemde ey Güzel” , “Bak Geldi Gece, Uykuya Dalmış Yine Herkes” , “Aşkınla Düştüm Ateşe” ve “Sevdalı Yüzün Andırıyor Subh-i Rebii” adlı eserleri seslendirdi.

"Makam müziği fonetik bir müzik"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Esra Berkman konserin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Bugün seslendireceğimiz ve her yerde bulunamayacak eserlerle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü olarak Nadir Makamlar Serisi'ni başlattık. Makam müziği dağarcığımızda yaklaşık olarak 30 bin eser bulunmakta. Bu eserleri seslendirmedeki amacımız yıllar sonra notaları bulmak, dinlemek isteyenlere işitsel bir kayıt bırakmak. Hiç seslendirilmediğinde notaya nasıl basıldığına dair bir referans da olmuyor. Makam müziği fonetik bir müziktir, kullanılan çalgılar çeşitlilik gösterir. Dinlerken belki zihinlerinizde 16, 17, 18 ve 19. yüzyıllara dair bir heyecan oluşur çünkü sizin yaşadığınız gibi hızlı bir çağ değil o yıllar. Bu yüzden tanıdık melodiler ve eğlenceli müzik yok fakat hiçbir yerde bulamayacağınız bu müzik deneyimini yaşayacağınız için çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum.”