Anadolu Rangers şampiyonluğu hedefliyor

Ligi'nde mücadele eden Anadolu Rangers, Victory Walkers karşısında 32-8'lik skorla galip geldi.

Anadolu Rangers, Ligi D Grubu'ndaki son maçında evinde Afyonkarahisar ekibi Victory Walkers ile karşı karşıya geldi. Eskişehir Muttalip Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Anadolu Rangers sahadan 32-8'lik skorla galip ayrıldı. İlk devreyi 6-0 önde kapatan Anadolu Rangers, ikinci devreyi de 26-8'lik skorla açık ara önde götürerek şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Güçlü bir takım olduklarını ve takımın performansının günden güne artarak devam ettiğini belirten Anadolu Rangers Antrenörü Yiğit Mustafa Güney, "Son iki maçımızdan galibiyetle ayrıldığımız için grup liderliğimiz garantiydi. Güzel bir maç oldu” dedi.

Anadolu Üniversitesi Korumalı Futbol Takımı İdarecisi Cem Sürmeli ise, "Takımımızda çok yetenekli oyuncularımız var. Bu gençlere destek verdiğimizde çok güzel başarılar elde edeceğimizi de görmüş olduk. Üniversite yönetimimize şu ana kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.