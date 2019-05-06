“Anadolu Sağlıklı Yaşam İçin Koşuyor” etkinliği

“Daha sağlıklı bir yaşam” mottosuyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan açılış konuşmalarıyla başladı. Katılımın yoğun olduğu etkinlik, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde başlayan yürüyüş ile devam etti. Yürüyüşe katılan çok sayıda insan, belirlenen rotanın sonunda etkinlik alanında buluşarak aileleriyle birlikte yorgunluk attı. Çocuklar için oyun alanlarının bulunduğu etkinlik alanında, Radyo A da müzikleriyle katılımcılara eşlik etti. Yağmura rağmen coşkuyla devam eden etkinlikte; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Emre Ozan Aksöz, Doç. Dr. Çağıl Hale Özel de yer aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Koparal: “Sağlığımıza bir nebze olsun katkıda bulunalım.”

Açılış konuşmasını yapan Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal, etkinliğin kurum içi birlik ve beraberliği sağlamak adına da çok önemli olduğunu dile getirdi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Sağlıklı yaşam, hareketlilik, spor ve koşu önemli tabii, ama beraberinde üniversitemizin akademik, idari, memur, işçi ve tüm personelinin, ailelerinin, çocuklarının birlikte olacağı da bir etkinlik bu aynı zamanda. Biz bu etkinliğe; birlik, beraberlik ve kurum bütünlüğünü sağladığımız bir etkinlik olarak bakıyoruz. Bu sosyalleşme ortamında yavrularımızla beraber hep birlikte güzel bir gün geçirelim. Pazar gününü değerlendirelim ve sağlığımıza bir nebze olsun katkıda bulunalım istiyoruz. Ayrıca şunu unutmamalıyız ki; bu gün ülkemizde huzur içinde yaşıyor, ailelerimizle birlikte bu tür etkinlikleri yapabiliyorsak, bunu bizlerin huzuru ve ülkemizin güvenliği için canlarını veren vatan evlatlarına borçluyuz. Onlar bu vatan için gözlerini dahi kırpmadan şehit oldular. Hepsini rahmetle anıyoruz.”

Yürüyüşün ardından etkinlik alanında bir araya gelen katılımcılara yiyecek ve içecek ikramı yapıldı.