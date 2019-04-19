Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ‘Anadolu Şiir Akşamları' etkinliği düzenlendi.

Geleneksel olarak her ay düzenlenen etkinliğe; sanatseverler, ozanlar ve şairler katıldı. Dernek binasında düzenlenen ‘Anadolu Şiir Akşamları'nda, 20 şair kendi yazdıkları Eskişehir şiirlerini okudu, Ozan Zakir Akgül de, sevilen eserlerini seslendirdi. Ozanlardan Hasan Bakırcı ve Behçet Sönmez sazı ile, Eskişehir Türkülerini seslendirdiler.

Şair Minever Sezer'in sunumunu yaptığı programda; Dernek Başkanı Ahmet Doğanses, "Muhakkak şiirin hamuru, insan sevgisidir. İnsanı anlamayan şiir yazamaz ve yazsa da eksik olur. Şiirin olmadığı yerde ve şairin bulunmadığı toplumda, insan sevgisi de olmaz. İnsanı, insana ancak şiir sevdirir, yaklaştırır ve duygularını dile getirir. Biz de dernek olarak derneğimizde ayda bir defa olmak üzere, ‘Anadolu Şiir Akşamları' düzenliyoruz ve Eskişehirli şairlerimizin şiirlerini ve Ozanlarımızın Eskişehir Türkülerini duyurarak Eskişehir'imizin kültür, sanatına ve edebiyatına katkıda bulunuyoruz" dedi.