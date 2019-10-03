İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anadolu Tömer öğrencileri kampüsü gezdi

Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER), 2019-2020 öğretim yılında ders başı yapacak uluslararası öğrenciler için bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Anadolu TÖMER Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ferdi Bozkurt ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gönül Yüksel bilgilendirme toplantısında, Türkçe hazırlık kurslarının işleyişine ilişkin bilgiler verdi. İngilizce, Fransızca ve Arapça yapılan bilgilendirme toplantısından sonra yeni öğrencilerle birlikte Yunus Emre Kampusü gezildi. Kampüsteki tüm fakülteler tanıtılarak kütüphane, spor merkezleri ve sosyal olanaklarla ilgili bilgiler aktarıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren kampüs bilgi turundan sonra öğrenciler Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü önünde toplandılar.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu TÖMER'in yeni öğrencileriyle tanışarak tüm öğrencilere “Türkiye'ye ve Anadolu Üniversitesine hoş geldiniz. Yeni dönemin herkes için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Çomaklı daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.