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Anadolu Üniversiteli sporcudan altın madalya

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Akbulak, Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası 73 kilogramda altın madalya kazandı.


Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Akbulak, önemli bir başarı gösterdi. 10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Akbulak, 73 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu.

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