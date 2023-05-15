Anadolu Üniversiteli sporcudan altın madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Bartın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ünilig Tekvando Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi öğrencisi Esra Akbulak, önemli bir başarı gösterdi. 10-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü birinci sınıf öğrencisi Akbulak, 73 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak, Türkiye şampiyonu oldu.