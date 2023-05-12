Anadolu Üniversiteli sporcudan Bartın'da altın madalya

Anadolu Üniversitesi sporcusu Sergen Curabaz, Bartın'da düzenlenen TÜSF Ünilig Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanma sevinci yaşadı.

10-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bartın Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen TÜSF Ünilig Taekwondo Türkiye Şampiyonası'nın 2. gününde Açıköğretim Fakültesi Spor Yönetimi 2. sınıf öğrencisi Sergen Curabaz 87 kiloda mindere çıktı. 57 üniversiteden 267 kadın ve erkek sporcunun yarıştığı şampiyonada Curabaz, rakibini mağlup ederek altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu ve Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

Öte yandan, şampiyonada dereceye giren sporcular 20 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Sichuan kentinde düzenlenecek olan Dünya Üniversiteler Oyunlarına (FISU) katılma hakkı da elde edecekler.