Anadolu Üniversiteli sporcular Milli Takımda madalya için mücadele edecek

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) tarafından gerçekleştirilen Dünya Üniversite Oyunları (UNIVERSIADE) için Türk Milli Takımında Türkiye'yi temsil edecek sporcular belli olurken, Konya'da düzenlenen elemelerde Anadolu Üniversitesi Tekvando sporcuları adlarını Milli Takıma yazdırarak madalya için yarışmaya hak kazandı.

İki yılda bir düzenlenen Dünya Üniversite Oyunları elemeleri çerçevesinde Dünya Üniversite Oyunlarında Türk Milli Takımını temsil edecek sporcular belli oldu. Dünya Üniversite Oyunları'nda tekvando sporcuları Serkan Curabaz ve Esra Akbulak tatamide Türkiye'yi ve Anadolu Üniversitesini temsil edecek. Anadolu Üniversiteli atletizm sporcuları Eda Tuğsuz cirit atmada ve Alperen Acet ise yüksek atlamada direkt seçildikleri Milli Takımda piste çıkarak madalya için ter dökecek. Dünya Üniversite Oyunları 29 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında Çin'in Chengdu şehrinde gerçekleştirilecek.