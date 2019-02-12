Anadolu Üniversitesi 12. Palto Film Günleri başlıyor

Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri 19-23 Şubat tarihleri arasında 12'nci kez Eskişehir'de sinemaseverlerle buluşacak.

İsmini Gogol'ün Palto hikayesinden alan Anadolu Üniversitesi Palto Film Günleri, İletişim Bilimleri Fakültesi desteğiyle 12'nci kez gerçekleşiyor. Sponsorların da destek verdiği günlerde 13 uzun, 8 kısa ve 1 belgesel film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. 12. Palto Film Günleri, 19 Şubat Salı günü Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Sinema Anadolu'da kapılarını sinemaseverlere açacak. Bu yılın açılış filmi ise Murat Düzgünoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Halef filmi olacak. Filmin ardından Murat Düzgünoğlu, filmin oyuncularından Baran Şükrü Babacan ve Sanat Yönetmeni Osman Özcan ile söyleşi gerçekleştirilecek.

12. yılın konsepti “Her Bakışta Başka Hikaye”

Ayrıca Eskişehirli sinemaseveler, Palto kapsamında 3 gün boyunca sürecek gösterimlerde sinemalarda da gösterimde olacak. Bu yıl festivalin iletişim konsepti ‘Her Bakışta Başka Hikaye' tanımlaması üzerine kuruldu. Medina Turgul DDB tarafından geliştirilen projenin görsel tasarımı için illüstratör Tayfun Pekdemir'le, tanıtım filmi için ise Filmpark ile birlikte çalışıldı.

Tüm filmleri izlemek isteyene Palto Kart

Bağımsız sinema örnekleriyle yılın son zamanlarında Eskişehir'de sinemasal bir alan oluşturacak

12. Palto Film Günleri kapsamında bu sene 13 film Eskişehirli sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde Yerli Sinema, Belgesel, Cannes Seçkisi, Dünya Festivalleri, Grundig Ruhun Doysun Gıdaya Saygı, Gece Yarısı ve kısa film kuşakları yer alıyor. Palto Kart sahipleri ise her filmi bir kez olmak üzere istediği seansta izleyebilecek.

Yönetmen ve oyuncular seyirciyle buluşuyor

Halef film ekibinin yanı sıra, Babamın Kemikleri filminin yönetmeni Özkan Çelik, Son Çıkış filminin yönetmeni Ramin Matin, oyuncu Deniz Celiloğlu ve yapımcı Emine Akpınar sinemaseverlerle filmleri hakkında konuşacak. Geleneksel hale gelen Palto Film Günleri atölye çalışmalarında bu sene Gişe Memuru, Sarmaşık, Kelebekler ve Bartu Ben gibi yapımlarıyla ön plana çıkan, Sundance ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik “Nereden Çıktı?” atölyesinde soruları cevaplayacak. Bantmag sinema yazarı Melikşah Altuntaş ise “Sinema ve Yeni Medya” atölyesi ile genç sinemaseverlerin ufkunu açacak.

Bir Palto Film Günleri klasiği ‘Askıda Bilet' uygulaması

“Askıda Bilet” uygulaması, seyircilerin herhangi bir seansa bilet alıp gişeye, yani askıya bırakması ile gerçekleşiyor. Ekonomik zorluk çeken sinemaseverler gişeden biletlerini ücretsiz olarak temin ediyor. “Askıda Bilet” uygulaması ile Palto Film Günleri “...rağmen sinema” diyenlere selam duruyor.