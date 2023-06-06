Anadolu Üniversitesi 2023 Engelsiz Üniversite Ödüllerinden yine çok sayıda ödülle döndü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında gerçekleştirilen törene YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Kurulu ve YÖK Denetleme Kurulu üyeleri ile üniversite rektörleri katılım gösterdi. Türkiye genelinde 97 üniversiteden bin 91 başvurunun yer aldığı törende 56 üniversiteye toplam 295 bayrağın verildi. Düzenlenen törende Anadolu Üniversitesi yine bu sene de pek çok dalda bayrak ve ödül sahibi oldu. Üniversitemiz elde ettiği Bayrak Ödülleriyle 97 Üniversite arasında Türkiye altıncısı olma başarısı gösterdi. Anadolu Üniversitesi adına ödülü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci aldı.

Anadolu Üniversitesi'ne 15 bayrak ödülü ve 70 program nişanı

Engelsiz Üniversite Ödülleri çerçevesinde eğitimde sağladığı son teknolojik imkânlarla Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi “2023 Yılı Eğitimde Erişilebilirlik Ödülü” (Yeşil Bayrak) kategorisinde bayrak aldı. Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesi konusunda gayret gösteren Anadolu Üniversitesi, “2022 Mekânda Erişebilirlik Ödülü” (Turuncu Bayrak) kategorisinde Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci Merkezi, Turizm Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ile 9 bayrak aldı. 2018 yılından beri düzenlenen törenlerde Anadolu Üniversitesi toplamda 15 bayrak ödülü, 70 program nişanı ve 1 engelli dostu ödülü kazandı.

Rektör Erdal: “2018 yılından beri istikrarlı bir başarımız var”

Engelsiz Üniversite Ödülleri hakkında görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“2018'den beri verilen bu ödüllerde Anadolu Üniversitesi olarak her yıl istikrarlı bir şekilde başarı elde ediyoruz. YÖK tarafından verilen Bayrak Ödülleri ve Program Nişanları hem bizleri gururlandırıyor hem de gelecek çalışmalarımız adına motive ediyor. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak tüm bireyler için eğitimi erişilebilir kılmak Üniversitemizin temel hedef ve sorumluluklarından birisi. Bu sorumluluğun gereği olarak engelli bireyler için çalışmaya devam edeceğiz.”