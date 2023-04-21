Anadolu Üniversitesi 3. Lig'de

Grubu lider bitirerek play-off oynamaya hak kazanan Anadolu Üniversitesi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar ile direkt olarak TFF 3. Lig'e yükseldi.

Grubu 65 puan ile lider bitiren ve TFF 3. Lig play-off finali oynama hakkı kazanan Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ne müjdeli haber Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldi. Federasyon, Bölgesel Amatör Ligde gruplarını lider bitiren ekipleri play-off oynamadan TFF 3. Lig'e yükseltti. Anadolu Üniversitesi de 2023-2024 sezonunda 3. Lig'de mücadele etmeye hak kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Bölgesel Amatör Lig'ine ilişkin aldığı kararda, “Bölgesel Amatör Ligi'nden 15 takımın 2023/2024 futbol sezonunda TFF 3. Lig'e yükseltilmesine, depremden dolayı oynatılamayan ikinci ve yedinci grup liderlerinin direkt olarak TFF 3. Ligine çıkarılmasına ilaveten diğer 12 grupta gruplarını birinci sırada tamamlayan direkt olarak TFF 3. Ligine çıkarılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.