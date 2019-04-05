Anadolu Üniversitesi 36.Geleneksel Bahar Şenlikleri spor etkinlikleri

Geleneksel Bahar Şenlikleri spor etkinlikleri, dördüncü gününde voleybol kadın takımlarının maçlarıyla devam etti. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçlarda, B ve C gruplarında mücadele eden kadın voleybol takımları karşı karşıya geldi.

İİBF'den bir galibiyet daha

Günün ilk karşılaşmasında Mühendislik Fakültesi ile karşı karşıya gelen İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) maça hızlı başladı. İlk seti 25-14 önde bitiren İİBF Kadın Voleybol Takımı, ikinci sette de kıyasıya mücadele etti, seti 25-19'luk skorla kazanmasını bildi. Setlerde 2-0 yapan İİBF maçı kazandı. Her iki takımın da galibiyet için yoğun çaba gösterdiği maçın sonunda tarafların birbirlerini tebrik etmeleri seyirciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Karşılaşmanın oldukça eğlenceli geçtiğini belirten İİBF Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Senem Demir, “4 yıldır fakülte takımında oynuyorum. 3 yıldır da takım kaptanıyım. Bugün Mühendislik Fakültesi ile karşı karşıya geldik ve sahadan galip ayrıldık.” dedi. Bahar Şenlikleri haftasında maçların eğlenceli geçtiğini ifade eden Demir, “Her iki takımda çok çabaladı. Ancak bir tarafın galip olması gerekiyordu. Takımımızda herkes gösterebildiği en iyi performansı gösterdi ve mutlu bir şekilde oynadı. Herkes üzerine düşeni yaptı. Sonraki maçlarda da takımıma güveniyorum ve kazanacağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Galibiyet hanesine bir maç daha yazdıran İİBF Kadın Voleybol Takımı, 9 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan bir sonraki müsabakasında Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan Mühendislik Fakültesi Kadın Voleybol Takımı ise aynı gün Güzel Sanatlar Fakültesi ile ESTÜ Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Edebiyat Fakültesi'nde yüzler güldü

Günün ikinci mücadelesinde ise A grubunda yer alan Edebiyat Fakültesi ve Açıköğretim Fakültesi (AÖF) karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan Edebiyat Fakültesi 25-06 ve 25-17'lik set sonuçlarıyla karşılaşmayı 2-0 kazandı. Kıran kırana geçen mücadelede sevinen taraf Edebiyat Fakültesi olurken, AÖF oyuncuları rakiplerini kutlayarak başarılar diledi. Spor Etkinliklerinin üçüncü gününde sahadan galibiyet ile ayrılan Edebiyat Fakültesi Kadın Voleybol Takımı, bir sonraki karşılaşmasında, 12 Nisan Cuma günü Eczacılık Fakültesi ile mücadele edecek. AÖF Kadın Voleybol Takımı ise 9 Nisan Salı günü Eğitim Fakültesi ile karşılaşacak. Maçlar ESTÜ Spor Salonu'nda oynanacak.