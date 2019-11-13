Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı'na ev sahipliği yapıyor

Anadolu Üniversitesi, Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı'na (IODL 2019) ev sahipliği yapıyor.

Uzaktan eğitim alanında dünyanın sayılı eğitim kurumları arasında yer alan Anadolu Üniversitesi, bu alanda önemli bir konferans düzenliyor. Ana teması “Glokal Açık ve Uzaktan Öğrenme Fırsatları ve Dinamikleri” olan konferansta; dünyanın farklı ülkelerinden gelen bilim insanları açık ve uzaktan öğrenme alanında yaptıkları çalışmaları paylaşacak. Uzaktan öğrenme alanında yapılacak gelecek projelere ışık tutması planlanan etkinlik, bu alanda çalışan bilim insanlarını bir araya getiren önemli bir platform olarak gösteriliyor.

14 Kasım Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak konferansta, 3 gün boyunca eş zamanlı düzenlenecek oturumlarda 60'dan fazla bildiri sunulacak. Konferansta ayrıca özel oturumlar ve paneller de gerçekleştirilecek.

Öte yandan, Athabasca Üniversitesi'nden Prof. Rory McGreal, Kore Ulusal Açık Üniversitesi'nden Prof. Taerim Lee, Ambedkar Üniversitesi'nden Prof. Ramesh Sharma ile İngiliz Açık Üniversitesi'nden Prof. Liz Marr farklı oturumlarda yapacakları konuşmalarla dinleyicilere ilham verecek.

Konferansla ilgili program ve detaylı bilgiye http://iodl.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilecaği açıklandı.