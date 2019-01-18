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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemi İzmir'de Educaturk Eğitim Fuarı'nda

Açıköğretim Sistemi, farklı platformlarda yer alarak ihtiyaç duyan herkese öğrenim hizmeti sunmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Ankara'da gerçekleşen Educaturk Üniversite Tanıtım Fuarı'ndan sonra İzmir'de gerçekleşen Educaturk Eğitim Fuarı'na katılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi standına adaylar yoğun ilgi gösterdi.


Bu kapsamda Açıköğretim Sistemi aracılığıyla aktif ve pasif olmak üzere 3 milyonun üzerindeki öğrenciye öğrenim olanakları ulaştırmanın yanında; ulusal ve uluslararası alanda da düzenlenen farklı etkinliklerle öğrencileri ve öğrenci adaylarıyla da bir araya gelmeyi sürdürüyor.


Adaylar Açıköğretim Sistemi konusunda bilgilendirildi


İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Educaturk Eğitim Fuarı'nda öğrenci adayları, İzmir AÖF büro personeli tarafından İkinci Üniversite Programları, e-Sertifika Programları ve AKADEMA ile ilgili konularda bilgilendirildiler. Öğrenci adayları açısından son derece verimli geçen fuarda, Açıköğretim Sisteminin 2019 yılı içerisinde de üniversite tanıtım fuarları, kitap fuarları, tercih fuarları gibi çeşitli etkinliklere katılarak öğrenci adaylarıyla buluşacağı ve çeşitli etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.

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