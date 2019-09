Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi'ne ödül

Açıköğretim Sistemi, engelli öğrencilere yönelik bilişim hizmetlerinden dolayı ödüle layık görülen kurumlar arasında yer aldı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun organizasyonunu üstlendiği Uluslararası Engelsiz Bilişim 2019 Kongresi, 11-13 Eylül tarihlerinde Maltepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongrenin açılış töreninde Engelsiz Bilişim Ödülleri de sahiplerini buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, Türkiye'de engelli bireylere yönelik yürüttüğü bilişim hizmetlerinden dolayı, Engelsiz Bilişim Ödülleri 2019 kapsamında eğitim alanında ödüle lâyık görüldü. Anadolu Üniversitesi adına ödülü, Açıköğretim Sistemi'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ile Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney aldı.

Anadolu Üniversitesi özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetleriyle dikkat çekiyor

'Engelsiz Bilişim Ödülü'ne layık görülen Anadolu Üniversitesinin bu başarısının ardında ise Açıköğretim Sistemi aracılığıyla sunduğu eğitim faaliyetleri yatıyor. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi sayesinde bugün dünyada 4 kıtadaki 28 farklı ülkede bulunan 48 sınav merkezi aracılığıyla milyonlarca öğrenciye yükseköğretim imkanı sunan mega bir üniversite olma özelliği taşıyor. Kurulduğu günden bugüne geçen 37 yıllık sürede 117 bin özel gereksinimli öğrenciyi mezun eden Açıköğretim Sistemi, http://engelsizaof.anadolu.edu.tr web sitesi üzerinden ise yazılı, görsel ve canlı destek imkânı sunuyor.

Engeller Anadolu Üniversitesi ile kalkıyor

Engelli bireylere yönelik hassasiyeti ve uygulamalarıyla dikkat çeken Anadolu Üniversitesi tarafından eğitim öğretim sürecinde sunulan tüm hizmetler, öğrencilerin belirlenen özel gereksinimlerine göre planlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi aracılığıyla sunduğu öğrenme ortamlarındaki Anadolum e-Kampüs ve Anadolum Mobil uygulamaları sayesinde her cihazdan erişim imkânı sağlıyor. Bu sayede de ortamdan bağımsız ve her an öğrenme fırsatı sağlamayı amaçlıyor. Bu platformlarda her ders için metin, ses, görsel ve video destekli materyaller üretiliyor. Engelli öğrenciler için sınav süreçlerinde; soru muafiyeti, okuyucu ve kodlayıcı desteği, tek kişilik salonlarda sınava alınma, büyük punto sınav evrakı, evde sınav uygulaması gibi farklı hizmetler sağlanıyor.

Öğrenciler, dönem boyunca çevrimiçi öğrenci topluluklarında ilgi alanlarına yönelik etkinliklere katılabiliyor. Bunun yanında “Aramızda Engel Yok” sloganı ile her yıl Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı, ulusal ve uluslararası engelsiz sanat yarışmaları, Engelsiz Türk Halk Müziği Topluluğu konserleri düzenleniyor. Kariyerim ve İş Platformu ile öğrenciler; KPSS, DGS ve ALES gibi sınavlara hazırlanabiliyor, programların iş olanaklarını inceleyebiliyor ve kendilerini geliştirmek için ücretsiz eğitim videolarına ulaşabiliyor.