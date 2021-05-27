Anadolu Üniversitesi aday öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor

Bu kapsamda önümüzdeki haftalarda düzenlenecek olan hem çevrim içi hem de fiziksel fuarlarda Anadolu Üniversitesi aday öğrenciler için bilgilendirici sunum ve tanıtımların yanında çevrim içi danışmanlık hizmeti de verecek.

Anadolu Üniversitesinin katılmasının planlandığı fuarlar ise şu şekildedir:

8 Haziran 2021: Üniversitetercihleri.com / (çevrim içi)

23-25 Haziran 2021: Herritage Kültürel Miras Fuarı / Lütfü Kırdar Kongre Merkezi

28-30 Haziran 2021: Ace of Mice / İstanbul Kongre Merkezi

4-8 Ağustos 2021: Üniversite Tercih Fuarı / (çevrim içi)

5-11 Ağustos 2021: Unitercih / (çevrim içi)