Anadolu Üniversitesi ailesi bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi'nde bayramlaşma merasimi düzenlenirken, Rektör Fuat Erdal yayınladığı bayram mesajında, “Deprem felaketlerinin gölgesinde buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi ailesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda bir gelenek haline gelen bayramlaşma töreni için bir araya geldi. Bayramlaşmaya Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. Betül Demirci, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen başta olmak üzere çok sayıda akademik ve idari personelin yanı sıra Anadolu Üniversitesi Kreş ve Gündüz Bakımı minik öğrencileri de katılım gösterdi.

“Bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin gölgesinde buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ramazan Bayramı ile ilgili yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan Bayramı bizim için sevgiyi çoğaltmanın, hoşgörüyü egemen kılmanın, birliktelik ruhuyla güçlü olmanın zamanıdır. Bu yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketlerinin gölgesinde buruk bir bayram sevinci yaşıyoruz. Bu vesileyle depremde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, Üniversitemizin değerli çalışanlarının, sevgili öğrencilerimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı canıgönülden kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın aziz milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve mutluluk getirmesini diliyorum.”