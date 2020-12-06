Anadolu Üniversitesi akademisyenleri "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde

Stanford Üniversitesi'nden Prof. Dr. John P.A. Ioannidas ve ekibi tarafından hazırlanan listede farklı disiplinlerden dünyadaki yedi milyon bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren isimler Plos Biology isimli dergide yayımlandı.

Dünyanın farklı yerlerinden yedi milyon bilim insanı; bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, atıf oranı gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikator bilimsel etki endeksi kullanılarak belirlendi. Listede Anadolu Üniversitesinden de dört bilim insanı yer alıyor. H-indeksi, yayın ve atıf sayısı gibi ölçütler göz önüne alınarak 22 bilimsel alan ve 176 alt alanda sıralamanın yapıldığı listede Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleri Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Prof. Dr.Gülhan Turan Zitouni, Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Ahmet Özdemir yer alıyor.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ‘dan ilaç geliştirme çalışmaları

Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın bilimsel çalışmaları, yeni sentetik ilaç moleküllerinin geliştirilmesi üzerine. Bu bilimsel çalışmalarının geneli de Science Citation Index (SCI) te Q1 ve Q2 kategori olan ve uluslararası etki değeri yüksek bilimsel dergilerde yer alıyor. Prof. Dr. Zafer Asım Kaplanıklı, üniversitemizin sağladığı üstün altyapı ve proje imkanlarını en verimli şekilde kullanarak ilaç geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Prof. Dr. Gülhan Turan'dan tüberküloz tedavisi

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Gülhan Turan, Science Citation Index (SCI) tarafından taranan dergilerde 84 adet araştırma makalesi yayınlandı. Yaptığı çalışmalara, SCI tarafından taranan dergiler tarafından kendi atıfları hariç 2 bin 362 kez atıfta bulunuldu. Ayrıca tüberküloz tedavisine yönelik ilaç tasarımı ve geliştirilmesi konularında uluslararası düzeyde dikkat çeken çalışmaları ile Farmasötik ve Medisinal Kimya alanında sağlamış olduğu bilimsel katkılar ile de bu listede yer almaya hak kazandı.

Prof. Dr. Betül Demirci'nin doğal ürünler hakkında 340'tan fazla makalesi

Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ABD öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Demirci'in h-indeksi 35 olup, 2020 Science Citation Index (SCI) tarafından taranan dergilerde uçucu yağlar/ aromaterapötik doğal ürünlerin biyolojik ve farmakolojik etkileri konusunda 340'dan fazla makalesi yayınlandı. Yaptığı çalışmalara, SCI tarafından taranan dergiler tarafından 4850'den fazla atıf aldı.

Prof. Dr. Ahmet Özdemir'den anti kanser ilaç tasarımı

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Kimya Anabilim Dalı (ABD) öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Özdemir, Science Citation Index (SCI) tarafından taranan dergilerde 111 adet araştırma makalesi yayınlandı. Yaptığı çalışmalara, SCI tarafından taranan dergiler tarafından bin 954 kez, kendi atıfları hariç bin 735 kez atıfta bulunuldu. Özellikle hedefe yönelik anti kanser ilaç tasarımı ve geliştirilmesi konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları ile Farmasötik ve Medisinal Kimya alanına sağladığı bilimsel katkılar ile bu listede yer almaya hak kazandı