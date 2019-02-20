Anadolu Üniversitesi akademisyenlerinin gurur günü

Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonunda gerçekleştirilen törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Senato ve Yönetim Kurulu üyeleri, öğretim elemanları ve aileleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılışında konuşan Rektör Çomaklı, “Alanında emek vermiş hocalarımızın akademik yükseltmeye hak kazanması ve akademik hayatına yeni başlayan öğretim elemanlarımızın adına bu töreni düzenledik. Akademi belli aşamalardan oluşuyor ve bunlar bizim için kriterler meydana getiriyor. O kriterlerden bir tanesi de kurum içerisinde oluşan unvanlar. Fakat yapacaklarımız akademik kariyer unvanı almakla bitmiyor. Bizlerde öğrenme sınırsız ve hayatımız boyunca öğreniyoruz. O nedenle ben şimdiden hepsine teşekkür ediyorum. Akademik hayatlarında başarılar dilerken ailelerine de tekrardan gözünüz aydın diyorum. Ben de bu unvanlara layık görülürken çok heyecanlıydım. Şimdi bu heyecanı yaşayan arkadaşlarımı görünce tekrar o günleri anımsayabiliyorum. Ailelerin gözlerine bakınca ne kadar mutlu olduklarını görebiliyorum. Hepinize tekrar hayırlı olsun. Hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında daha nice çalışmalar yapılabilmesi dileğiyle” dedi.

Sonrasında Rektör Prof. Dr. Çomaklı, öğretim elemanlarına cübbelerini giydirirken berat belgelerini verdi. Tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.