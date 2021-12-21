Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu eğitimleri sürüyor

Anadolu Üniversitesi AKUT Topluluğu Başkanı Yağmur Andaç, yakın zamanda Eskişehir'de düzenleyecekleri eğitimlerden ve etkinliklerden bahsetti. Doğal afet adına yapılacak her türlü faaliyetin, “afet anında” bilinçli hareketlerde bulunmaktan geçtiğini dile getiren Andaç, insanların mutlaka ilk yardım eğitimi alması gerektiğini kaydetti. AKUT Topluluğu üyelerinde, hayatlarının her anında başa gelebilecek afetler konusunda bir farkındalık oluşturmak istediklerini ve afet sonrasında oluşabilecek olumsuzluklar dahilinde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek gibi rolleri olduğunu vurgulayan Başkan Andaç,” Üyelerimize ilk etapta oryantasyon eğitimi, sonrasında ise deprem, sel, yangın bilinçlendirme konularında eğitimler, bunların haricindeyse ilk yardım ve arazi eğitimleri gibi teknik bilgilerle onları donanımlı bir birey haline getiriyoruz” dedi.

"Üniversite öğrencilerinin afetler konusunda bilinçlenmesi gerekiyor"

Günümüzde üniversite öğrencilerinin çoğunluğunu Z kuşağından oluştuğunu hatırlatan Andaç, “Üniversite öğrencilerinin afetler konusunda bilinçlenmesi; onların yakınlarının, hatta onlardan sonraki sonra ki kuşağın da bilinçlenmesi demektir. Ayrıca bireylerin, genç yaşlarda öğrendikleri bilgiler, hayatlarında daha kalıcı olmaktadır. Bu yüzden de bunu bir zincir olarak düşünebiliriz. Bugün bir üniversite öğrencisine verilen afet bilinçlendirme eğitimi, o öğrencinin yakınlarının da afetler konusuna aşina olmasını sağlar” diye konuştu.

"AKUT var, hayat var"

Eskişehir'e yönelik sosyal sorumluluk projelerinin gündemlerinde olduğunu ve kök hücre bağışı, organ bağışı gibi birçok etkinlikler yaparak, Eskişehir'de farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Andaç açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu yalnız değildir. Diğer üniversitelerde bulunan AKUT toplulukları ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ile iş birliği içindedir. Bizler, topluluk olarak, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin sosyal sorumluluk projelerinde ve derneğin ihtiyacı halinde gittiği operasyonlarda yer almaktayız. Yani kısacası biz, üniversite toplulukları ve AKUT Arama Kurtarma Derneği olarak bir aileyiz. İlaveten, afet bilinçlendirme eğitimlerini, AKUT Eskişehir Ekibi Seminer Birimi ile Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarımızda, üniversitelerimizde, devlet ya da özel kurumlardaki bireyleri; afet konusunda bilinçlendirmek için vermekteyiz. Kısacası, AKUT var, hayat var” diyerek sözlerini tamamladı.