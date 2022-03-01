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Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu'ndan örnek bir etkinlik

Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, bahar dönemine "Köy Okuluna Çanta ve Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı" etkinliğiyle başladı.

Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, bahar dönemine "Köy Okuluna Çanta ve Kırtasiye Malzemesi Dağıtımı" etkinliğiyle başladı.


Anadolu Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu, AKUT Eskişehir Ekibi Seminer Birimi desteğiyle Eskişehir'in Kümbet köyündeki Kümbet Şehit Ekrem Saygı İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı etkinliğini gerçekleştirdi. Çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtımı etkinliği öncesinde AKUT Eskişehir Ekibi Seminer Birimi tarafından okuldaki öğrencilere ve öğretmenlere “Deprem Bilinçlendirme Semineri” verildi.

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