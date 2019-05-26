Anadolu Üniversitesi Azerbaycanlı öğrencilerle buluştu

Dr. Selim Başar ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir'de yaşayan Azerbaycanlı öğrenciler, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nde gerçekleşen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, Dr. Selim Başar, Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Cavid Aydın ve Başkan Yardımcısı Sirac Yaguboğlu katıldı.

“Üniversitemizin kapısı Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'ne her zaman açık”

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlamanın gurur verici olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, maddi ve manevi yardımlaşmayı sağlamayı amaç edinen derneğin faaliyetlerini devam ettirmesinde emeği geçenleri kutladı. Anadolu Üniversitesi olarak Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'ni desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Başar, “Üniversitemizin kapısı Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'ne her zaman açıktır” dedi.

Toplantıya katılan Azerbaycanlı öğrencilere seslenen Prof. Dr. Başar, ‘sosyal sermaye' kavramına vurgu yaparak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kültürel ve sosyal alışverişin daha da pekiştirilmesi için öğrencilere büyük görevler düştüğünü vurguladı. Azerbaycan'ın sahip olduğu doğal kaynaklar sayesinde dünyanın önemli coğrafyalarından biri durumunda bulunduğunun altını çizen Başar, ülkenin, bu kaynaklarının yanı sıra turizm, tarım, sanayi ve bilişim alanlarında yapmış olduğu yatırımların öneminden bahsetti. Prof. Dr. Başar, tüm bu yatırımların ancak insan gücü desteği ile başarıya ulaşabileceğini vurgulayarak, öğrencilere kendilerini eğitim aldıkları alanda geliştirmeleri ve yetişmiş insan gücü olarak ülkelerine hizmet etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

“Dost değil, kardeşiz”

Anadolu Üniversitesi SODİGEM Müdürü Doç. Dr. Levent Eraslan ise konuşmasında bilgi ve teknoloji çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda eğitim içerikli projelerin teknoloji altyapısı ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu anlamda sosyal medyanın önemine değinen Doç. Dr. Levent Eraslan; sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda işbirliği içerisinde çalışabilmek için teknolojiyi en verimli şekilde kullanmak gerektiğini belirtti. Konuşmasında Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın sıkça dile getirdiği “dost değil, kardeşiz” mesajını hatırlatan Doç. Dr. Eraslan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin dostluktan ziyade, kardeşlik olarak tanımlanması gerektiğini vurguladı. Eraslan, “Hamaset yapmıyoruz, Azerbaycan ile olan ilişkilerimize kardeşlik hissiyatı ile yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın jeostratejik, jeopolitik ve jeoekonomik anlamda önemli bir bölgede yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Levent Eraslan, bu anlamda yetişmiş insan gücünün değerine vurgu yaparak, Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrencilerin aldıkları üst düzey nitelikli eğitimi ülkelerinde katma değere dönüştürmeleri gerektiğini belirtti.

Toplantıda, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği'nin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Cavid Aydın ise, “Anadolu Üniversitesi'nden her zaman çok büyük destek gördük. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi işbirliği ile son derece büyük katılımın gerçekleştiği uluslararası bir kongre düzenledik. Bunun yanı sıra derneğimizin üç aylık periyodlar halinde yayınlanan Üç Çizgi Dergisini, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın destekleri sayesinde Anadolu Üniversitesi matbaasında bastırmaya başladık. Bu bağlamda, kurumlar arası işbirliği ile yürütülen çalışmaların değerli olduğu düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.