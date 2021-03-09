Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Akademik Seminer Dizisi başladı

Anadolu Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencilerinin bilimsel gelişimini desteklemek amacıyla, bu yıl başlattığı ve 16 farklı alanda toplam 160 konu başlığının ele alınacağı Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi Akademik Seminer Dizisi, çevrim içi olarak 8 Mart'ta başladı.

“Covid-19 ve Aşı Geliştirme Çalışmaları'ndan" Dijital Çağdaş Sinema, seyirci ve seyir kültürüne kadar uzanan geniş kapsamlı seminer dizisinde, Anadolu Üniversitesi öğretim elemanlarının yanı sıra farklı üniversitelerden öğretim elemanları da gerçekleştirdikleri sunumlarla öğrenciler ile bir araya gelecek. Çevrim içi ortamda düzenlenecek seminerlerle ilgili ayrıntılı bilgilere akademik birimlerin web sayfaları ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.